Задержан мужчина, хранивший в квартире на Витебской взрывчатые вещества

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция Адмиралтейского района Петербурга задержала 44-летнего мужчину, который хранил взрывчатые вещества в квартире на Витебской улице. Об этом сообщили в МВД России.

Уточняется, что у злоумышленника были почти 2 килограмма дымных и бездымных порохов, расфасованных по банкам. Все это направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

