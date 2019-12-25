Почти 400 опасных трамвайных остановок выявили в Петербурге

В городе есть одна "столичная" остановка для трамваев островного типа.

В Петербурге выявили порядка 386 трамвайных остановок, к которым пассажиры должны идти через проезжую часть. Об этом заявили в ГУП "Горэлектротранс", передает "Деловой Петербург".

В городе есть одна "столичная" остановка для трамваев островного типа – "Детская музыкальная школа", расположенная на Московском проспекте. Она находится посреди дороги, но отделена ограждением. В Москве таких около 400 штук.

Для того, чтобы в Петербурге были преимущественно "остановки венского типа", необходимо изменить планировку проезжих частей.

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Фото: Piter.TV