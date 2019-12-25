  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Почти 400 опасных трамвайных остановок выявили в Петербурге
Сегодня, 9:16
143
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Почти 400 опасных трамвайных остановок выявили в Петербурге

0 0

В городе есть одна "столичная" остановка для трамваев островного типа.

В Петербурге выявили порядка 386 трамвайных остановок, к которым пассажиры должны идти через проезжую часть. Об этом заявили в ГУП "Горэлектротранс", передает "Деловой Петербург". 

В городе есть одна "столичная" остановка для трамваев островного типа – "Детская музыкальная школа", расположенная на Московском проспекте. Она находится посреди дороги, но отделена ограждением. В Москве таких около 400 штук. 

Для того, чтобы в Петербурге были преимущественно "остановки венского типа", необходимо изменить планировку проезжих частей. 

Ранее на Piter.TV: разрешение на строительство линии "Славянка" продлили в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: трамваи, трамвайные остановки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии