Петербуржцам рассказали, почему лучше не покупать товары для зубов на маркетплейсах

При выборе зубной пасты и ополаскивателя необходимо обращать внимание на ряд ключевых критериев.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-стоматолог Амина Багаутдинова рассказала, почему не стоит покупать товары для зубов на маркетплейсах.

Многие идут на маркетплейсы в поисках отбеливающих полосок. По словам специалиста, у них есть плюсы – доступность, быстрота и простота. Однако можно легко наткнуться на подделки.

В простом случае ничего не отбелится, в самом худшем случае – это такие осложнения, как травма эмали, ожог десны, чувствительность, пятнистое отбеливание. Это уже нужно будет исправлять в кабинете врача-стоматолога, а маркетплейс не несет никакой ответственности, соответственно, ущерб возвращаться не будет. Амина Багаутдинова, врач-стоматолог

Также в последнее время набирают популярность временные пломбы и фальшивые брекет-системы.

Если фальшивые брекеты установлены на один вечер, они могут никакого вреда и не нанести. Если их использовать длительное время в полости рта, можно получить аллергическую реакцию, травмы губ, щек, слизистых, можно спровоцировать воспалительный процесс в полости рта, если он был. Амина Багаутдинова, врач-стоматолог

При выборе зубной пасты и ополаскивателя необходимо обращать внимание на ряд ключевых критериев. Основное – кальций. Фтор рекомендован стоматологами, в детских – до 1 тыс. единиц, во взрослых – до 1,5 тыс. единиц. Третий пункт – абразивность, то есть, элементы, благодаря которым проходит механическая чистка зубов.

Следующим стал ксилит – компонент, придающий вкус пасте. Помимо этого, он инактивирует бактерии полости рта, провоцирующие кариес. Ксилита должно быть около 12%. И пятое – пенообразующие элементы.

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