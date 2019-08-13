Роспотребнадзор не советует россиянам брать кредиты в иностранной валюте

Также эксперты назвали самые опасные для заемщика параметры кредита.

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Данная информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Часто после оформления экспресс-кредитов россияне переплачивают в несколько раз больше из-за высоких процентных ставок. Что касается кредитов в иностранной валюте, то там процентные ставки гораздо ниже. Но для тех, кто получает заработную плату в рублях, это большой риск, так как за время погашения кредита они несколько раз столкнуться с курсовыми колебаниями.

Низкие проценты по кредиты будут и при плавающей ставке, но при любом кризисе в финансовой системе ставка может подняться в разы. В списке опасных для заемщика параметров также— кредиты, выдаваемые под залог приобретаемой недвижимости или автомобиля.

ВЦИОМ: в 2019 году россияне стали реже брать кредиты.

Видео: YouTube

YouTube/ Noe Garmo