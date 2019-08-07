ВЦИОМ: в 2019 году россияне стали реже брать кредиты

Реже всего кредиты берут жители Москвы, молодые люди до 24 лет и пенсионеры.

Специалисты ВЦИОМ выяснили, кто из россиян реже всего берет кредиты. Об этом сообщили на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Так, реже всего кредиты берут жители Москвы, молодые люди до 24 лет и пенсионеры. Среди молодежи до 24 лет за два года почти вдвое сократилось количество взятых кредитов. Доля закредитованных жителей в Москве и Санкт-Петербурге сократилась с 52% в 2017 году до 40% в 2019 году.

Чаще всего товары в кредит берут жители сел и городов с населением меньше 100 тысяч человек. При этом, в России растет сумма общего долга. По данным на 1 июля 2019 задолженность россиян по кредитам составила 16,2 трлн рублей.

Также россияне накопили 80 млрд. просрочки по ипотечным кредитам.

Видео: Piter.TV