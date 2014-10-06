Экологические службы Петербурга за неделю собрали более 25 тонн опасных отходов

Специалисты "Экостроя" выполнили 28 выездов.

В период с 5 по 11 мая аварийные экологические службы Петербурга приняли 362 сообщения от горожан по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили в Смольном.

Специалисты "Экостроя" выполнили 28 выездов, из них 26 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями. А персонал ГКУ "Пиларн" совершил шесть выездов для проверки информации о нефтеразливах. Пеной обработали акваторию Невы в районе Рыбацкого проспекта, по остальным адресам следов загрязнений не обнаружено.

Свыше 25,3 тонн опасных отходов приняли специалисты в рамках функционирования системы приема опасных отходов. На утилизацию и обезвреживание отправили 19,6 тонн автомобильных покрышек, 1,7 тонны бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники, 1,4 тонны химических отходов, 1,2 тонны батареек и аккумуляторов, а также 739 килограммов люминесцентных и 106 килограммов светодиодных ламп, 363 килограмма просроченных лекарственных препаратов и 8 килограммов термометров.

Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба: 417-59-36 (круглосуточно). Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что более 7 тонн мусора вывезли с празднования Дня Победы в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга