С 18 по 24 ноября в Петербурге собрали более 25,7 тонн опасных отходов

Всего было получено 355 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности.

Более 25,7 тонн опасных отходов собрали экологические службы за неделю в Петербурге, сообщили в городском комитете по природопользованию.

Так, на утилизацию и обезвреживание отправлены почти 18,3 тонн автомобильных покрышек, свыше 2 тонн батареек и аккумуляторов, 2 тонны бытовой и оргтехники, более тонны люминесцентных и светодиодных ламп, 293 килограмма просроченных лекарственных препаратов и 14 килограммов термометров.

Всего с 18 по 24 ноября было получено 355 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности. Специалисты службы ГБУ "Экострой" выполнили 20 выездов, из них 18 – для проведения обследования после ликвидации аварийных ситуаций, два – на иные химические загрязнения.

Кроме того, сотрудники ГКУ "Пиларн" совершили четыре выезда в связи с поступлением информации о возможном загрязнении водных объектов Петербурга нефтепродуктами. Акваторию Ижоры обработали активной пеной, установлены боновые заграждения.

В Смольном напомнили, что сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная дежурная служба по номеру: 417-59-36.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге открылось первое производство мебели из переработанного мусора с помощью грибов.

Фото: пресс-служба "Экостроя"