В Петербурге открылось первое производство мебели из переработанного мусора с помощью грибов

В ближайшее время Невский экологический оператор совместно с компанией "Спаун" планируют запустить пилотный проект

В Санкт-Петербурге компания "Спаун" запустила первую в городе производственную площадку по переработке отходов с помощью грибного мицелия (грибницы). Об этом сообщил глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик.

На предприятии используются специальные штаммы грибов для переработки пластика и бумаги. Из полученного материала создаются предметы мебели. Процесс переработки занимает всего пять дней, а готовый продукт по прочности не уступает аналогам из дерева и пластика, при этом его себестоимость в 2–7 раз ниже.

Кирилл Соловейчик отметил начало сотрудничества "Спаун" с Невским экологическим оператором, в рамках которого планируется пилотный проект по переработке загрязненной бумаги. К концу года производство планирует перерабатывать до 8 тонн отходов в месяц. Проект направлен на развитие городской системы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургская команда победила на международном чемпионате "Битва роботов".

Фото: Telegram-канал главы комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик