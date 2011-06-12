Петербургская команда победила на международном чемпионате “Битва роботов”

Чемпионами среди взрослых команд стали Daddy Bots из Санкт-Петербурга.

Петербургская команда Daddy Bots одержала победу на международном чемпионате "Битва роботов", который состоялся в ледовом дворце "Арена Мытищи". В финале петербуржцы победили прошлогодних чемпионов — китайскую команду Fierce Roc. В соревнованиях приняли участие 16 лучших команд в категориях роботов весом до 1,5 кг и до 110 кг.

"Это что-то невероятное! Мы мечтали об этом, но это казалось лишь сном. Мы долго шли к этой победе, и теперь мы чемпионы "Битвы роботов", — поделились члены команды Daddy Bots с корреспондентом "Известий".

Второе место в категории роботов весом до 110 кг заняла команда Fierce Roc, бронзу — петербургская команда "Всеядные". В категории мини-роботов (до 1,5 кг) победила команда "План Б", второе место досталось команде Robodom-Destructor, третье — Destructor Junior. Чемпионат "Битва роботов" направлен на обмен опытом в области робототехники.

Ранее Piter.TV сообщал, что заклятые "друзья" Ягудин и Плющенко выложили совместные фотографии.

Фото: ВКонтакте / Daddy Bots | Боевой робот 110кг