Более 7 тыс. медиков Петербурга получили ковидные выплаты с начала марта

В этом году общая сумма выплат достигла 2,2 млрд рублей.

Более 7 тыс. медицинских работников, пострадавших при оказании помощи пациентам с COVID-19, получили выплаты с начала этого года. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

В этом году медикам выплатили по 300 тыс. рублей за то, что они заразились коронавирусом на работе. 15 семей погибших работников получили выплату в миллион рублей. Общая сумма выплат составила более 2,2 млрд рублей.

В том году объем выплат составил 3,7 млрд рублей. Они были назначены в мае 2020 года. В общей сложности денежную поддержку оказали 17 тыс. медиков.

Фото: Piter.TV