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Более 7 тыс. медиков Петербурга получили ковидные выплаты с начала марта
Сегодня, 12:54
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nadezhda_sib

Более 7 тыс. медиков Петербурга получили ковидные выплаты с начала марта

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В этом году общая сумма выплат достигла 2,2 млрд рублей.

Более 7 тыс. медицинских работников, пострадавших при оказании помощи пациентам с COVID-19, получили выплаты с начала этого года. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

В этом году медикам выплатили по 300 тыс. рублей за то, что они заразились коронавирусом на работе. 15 семей погибших работников получили выплату в миллион рублей. Общая сумма выплат составила более 2,2 млрд рублей. 

В том году объем выплат составил 3,7 млрд рублей. Они были назначены в мае 2020 года. В общей сложности денежную поддержку оказали 17 тыс. медиков. 

Фото: Piter.TV

Теги: выплаты, медики
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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