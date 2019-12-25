Депутат Оксана Дмитриева рассказала о своих планах в выборный год

Оксана Дмитриева была депутатом Госдумы шести созывов.

Лидер Партии Роста в Петербурге Оксана Дмитриева намерена баллотироваться в Госдуму, а также в Законодательное собрание Северной столицы. Об этом она написала 16 марта на страничках в социальных сетях.

Я пойду в Госдуму по своему округу - во Фрунзенском районе и Колпино, которое присоединили к нему. На выборах в законодательное собрание я возглавлю список Партии Роста, вторым будет мой коллега - депутат ЗакСа Сергей Трохманенко. рассказала политик.

Оксана Дмитриева была депутатом Госдумы с 1993-го года, однако в 2016-м не прошла в парламент. По ее мнению, это произошло из-за фальсификаций. В этом году она намерена "дать бой" и агитировать за себя и свою партию.

В прошлый раз, в 2016 году нам было тяжело ― мы регистрировали всех по подписям и стали одними из немногих, кто зарегистрировались и преодолели пятипроцентный барьер. В этом году нам будет чуть проще, но главное заключается в том, как посчитают голоса и для контроля мы намерены выставить максимальное число наблюдателей от нашей партии. поделилась планами депутат.

Сегодня также стало известно, что в Госдуму собираются баллотироваться депутаты "Единой России" Александр Тетердинко и Сергей Соловьев.

Фото: пресс-служба ЗакСа