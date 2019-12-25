Тетердинко и Соловьев намерены баллотироваться в Госдуму

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Александр Тетердинко и Сергей Соловьев стали первыми кандидатами, подавшими документы для участия в предварительном голосовании на выборы в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба "Единой России" в Петербурге.
Александр Тетердинко подал документы на участие в предварительном голосовании по Западному одномандатному избирательному округу №212. Сергей Соловьев ― по Центральному одномандатному избирательному округу №216.
Кандидаты могут выдвигаться на предварительное голосование партии до 29 апреля. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.
Ранее Piter.TV пообщался с главой Санкт-Петербургского отделения "Справедливой России" Мариной Шишкиной. Она намерена баллотироваться в ЗакС.
Фото: пресс-служба "Единой России" в Петербурге
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