Тетердинко и Соловьев намерены баллотироваться в Госдуму

Оба депутата ― члены "Единой России".

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Александр Тетердинко и Сергей Соловьев стали первыми кандидатами, подавшими документы для участия в предварительном голосовании на выборы в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба "Единой России" в Петербурге.

Александр Тетердинко подал документы на участие в предварительном голосовании по Западному одномандатному избирательному округу №212. Сергей Соловьев ― по Центральному одномандатному избирательному округу №216.

Кандидаты могут выдвигаться на предварительное голосование партии до 29 апреля. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Ранее Piter.TV пообщался с главой Санкт-Петербургского отделения "Справедливой России" Мариной Шишкиной. Она намерена баллотироваться в ЗакС.

Фото: пресс-служба "Единой России" в Петербурге