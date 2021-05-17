30 петербургских монтажников и штукатуров примут участие в конкурсе "Строймастер-2022"

Среди студентов профессиональных образовательных учреждений и работников стройкомпаний выберут лучших специалистов по нескольким номинациям

С 29 по 31 марта в Петербурге пройдет окружной этап национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2022". Участие в нем примут 30 штукатуров и монтажников каркасно-обшивных конструкций. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Среди студентов профессиональных образовательных учреждений и работников стройкомпаний выберут лучших специалистов по нескольким номинациям: "Лучший по профессии монтажник каркасно-обшивных конструкций; по специальности монтажник каркасно-обшивных конструкций; по профессии штукатур; по специальности штукатур".

В ходе соревнования участникам предстоит выполнить практическое задание на подготовленной площадке.

Торжественное открытие конкурса состоится 29 марта в Колледже Метростроя, практическая часть – 29 и 30 марта в учебных мастерских, награждение победителей состоится 31 марта во Дворце труда.

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Фото: pexels