В Петербурге выберут лучших штукатуров и монтажников на конкурсе "Строймастер-2026"

В Санкт-Петербурге пройдет региональный этап конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2026". Соревнования запланированы на 17–19 марта и соберут мастеров строительной отрасли, а также студентов профильных учебных заведений. Как рассказал портал "Строительный Петербург", участники будут соревноваться в двух направлениях: монтаж каркасно-обшивных конструкций и штукатурные работы.

Ожидается, что в состязаниях примут участие более двадцати человек. Конкурсантам предстоит показать не только теоретическую подготовку, но и практические навыки: в учебных мастерских они выполнят задания, максимально приближенные к реальным строительным задачам. Жюри будет оценивать точность работы, качество исполнения, соблюдение технологии и требований безопасности.

Открытие конкурса состоится 17 марта в Колледж Метростроя. Практические испытания пройдут там же в течение двух дней (17-18 марта).

Имена победителей объявят 19 марта на церемонии награждения в малом театральном зале "Петербург-концерт". Организаторы отмечают, что такие соревнования помогают привлечь внимание к рабочим специальностям и показывают, насколько востребованы квалифицированные мастера в современной строительной отрасли.

Фото: портал "Строительный Петербург"