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Лидером по вводу жилья в феврале стал Выборгский район
Сегодня, 13:53
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Лидером по вводу жилья в феврале стал Выборгский район

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В феврале в Петербурге ввели 437 827,80 тыс. "квадратов" жилья.

В среду, 9 марта, в комитете по строительству сообщили, что за февраль в Петербурге успели ввести 437 827, 8 тыс. квадратных метров жилья. Лидером по вводу жилья стал Выборгский район. 

Так, в Выборгском районе сдали 9 домов (4 263 квартиры) на более 210 тыс. "квадратов" жилья и детский сад на 125 детей, также реконструировали опытно-конструкторский центр – всего сдано 18 объектов.

В Петроградском районе сдали 2 дома на 564 квартиры. В Приморском районе ввели 13 домов (2 076 квартир) на более 65 тыс. "квадратов" жилья. 

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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