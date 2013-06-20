Около железной дороги в Калининском районе блондин попытался надругаться над петербурженкой

Женщина громко закричала и злоумышленник бросился бежать.

В парке между улицей Руставели и проcпектом Луначарского на жительницу Петербурга напал насильник. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка встретила незнакомца рядом с железной дорогой. Мужчина подъехал к несостоявшейся жертве на серебристой Toyota и начал приставать. Напуганная петербурженка громко закричала и тем самым спасла себя. Парень быстро скрылся с места в сторону улицы Руставели.

Дама обратилась в полицию. По словам заявительницы, мужчина был одет синюю толстовку и темную футболку. На вид ему 40-45 лет. Имеет блондинистые волосы и неславянскую внешность.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженка обвинила таксиста в изнасиловании на Дыбенко.

Фото: Pexels (RODNAE Productions)