Около села Старая Ладога автоледи пострадала в ДТП

Девушку деблокировали из машины и передали медикам.

Сегодня, 5 мая, около села Старая Ладога "поцеловались" две иномарки. Дорогу не поделили "Киа" и "Тойота". Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти".

В результате случившегося пострадал водитель "Киа". На помощь автоледи пришли спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога. Они деблокировали женщину из салона. Пострадавшую доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба Ленобласти