  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Около деревни Сосново из леса не вернулись мужчина и женщина
Сегодня, 9:54
100
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Около деревни Сосново из леса не вернулись мужчина и женщина

0 0

На поиски пары отправились спасатели.

Накануне, 11 августа, в Тосненском районе в лесу потерялась пара. Они заблудились в районе деревни Сосново. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Дежурная смена провела поисковые работы. В этот же день  заблудившихся удалось найти. Мужчину и женщину вывели из леса, их передали  родственникам. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в лесном массиве Лодейнопольского района потерялся пенсионер.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: потерялись в лесу, сосново, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии