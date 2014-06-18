Около деревни Сосново из леса не вернулись мужчина и женщина

Накануне, 11 августа, в Тосненском районе в лесу потерялась пара. Они заблудились в районе деревни Сосново. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".
Дежурная смена провела поисковые работы. В этот же день заблудившихся удалось найти. Мужчину и женщину вывели из леса, их передали родственникам. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее мы писали, что в лесном массиве Лодейнопольского района потерялся пенсионер.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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