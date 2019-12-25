На пляже Верхнего Суздальского озера появится общественное пространство

Сроки окончания благоустройства не сообщаются.

На Суздальских озерах в Выборгском районе появится общественное пространство. Там появится спортивная и рекреационная зона, сообщила пресс-служба района.

Впервые для маломобильных групп населения обеспечат доступ к пляжу Верхнего Суздальского озера со стороны Большой Озерной улицы. На южной стороне пляжа разместят тренажеры, волейбольную площадку, детские игровые городки для детей разных возрастных групп. В зоне для отдыха появятся лежаки, скамейки и кабинки для переодевания. Кроме того, на пляже в перспективе появится пост охраны.

Общая площадь общественного пространства составит 19 тыс.кв. метров, из них более 6 тыс. кв. метров отведут под зеленую зону.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что береговую линию Балтийского бульвара благоустроят с учетом пожеланий горожан.

Фото: gov.spb.ru