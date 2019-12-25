Береговую линию Балтийского бульвара благоустроят с учетом пожеланий горожан

Проект собираются начать реализовывать в 2021-м году.

Во вторник, 20 октября, в администрации Красносельского района прошли публичные слушания по проекту благоустройства береговой линии Балтийского бульваре, рассказал корреспондент Piter.TV.

Представители администрации Красносельского района в лице Олега Семёнова и Михаила Баранова вместе с архитектором проекта Ильёй Бубликом и представителем от инициативной группы жителей района Валерией Шкуропат продемонстрировали планируемый проект обустройства территорий вдоль Балтийского бульвара, улицы Маршала Казакова, линии Невской губы и реки Красненькой.

Эти территории были брошены, постепенно зарастали мусором. Этот огромный рекреационный потенциал — берег Финского залива не использовался очень долгие годы. И мы, как жители, очень рады, что нашли поддержку в администрации района, и что сейчас этот берег будет благоустроен, будет создано красивое общественное пространство, рекреационная зона для всего берега Финского залива. отметила Валерия Шкуропат.

При планировании проекта была проделана огромная исследовательская работа в виде анкетирования, полевых исследований, опросов и интервьюирования. Концепция благоустройства выполнена исходя из запросов местных жителей и требований разрешительной документации "Доступность для маломобильной группы населения".

Проект предполагает обширное количество зон отдыха ― детские площадки, видовые площадки для йоги, пирсы для рыбалки и обустроенные пляжи. Вся территория будет оснащена пандусами, чтобы маломобильные жители смогли с лёгкостью передвигаться. Чтобы защитить территории от ветра и шума архитекторами была разработана концепция естественной каменной насыпи и холмов.

Не все жители района, присутствующие на открытом слушании, остались довольны проектом. Многие отметили, что данная концепция хорошо подходит для летнего периода, а что будет с территориями зимой — не понятно. Поэтому были выдвинуты предложения для создания зон общепита и катков. Администрация Красносельского района высказала готовность выслушать все рекомендации и внести правки в проект. Также каждый присутствующий мог заполнить анкету и отметить свои впечатления, замечания.

Реализация проекта намечена на 2021 год, пока что администрация района готова произвести доработку с учётом мнений жителей. Поделиться своим предложениями по благоустройству можно здесь.

Текст и фото: Дарья Иванова