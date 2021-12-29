Эти птицы занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга.

В Петербурге около Ладожского вокзала поселились серые куропатки. Об этом в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

Эти птицы занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга. На данный момент, по словам Павла Глазкова, известно около десяти мест обитаний серых куропаток. В Ленобласти серые куропатки также являются редкими птицами, и занесены в Красную книгу Ленобласти.

Птицы ведут оседлый образ жизни, предпочитают жить на окраинах полей, садовых участках, пустырях. Именно на пустыре вдоль железнодорожного полотна Павлу Глазкову и удалось повстречать стайку из 11 куропаток. Это самец с самкой и их потомство. Зимой птицы питаются семенами сорных растений. Для ночевки сообща вырывают в снегу камеру, в которой спят, плотно прижавшись друг к другу. В природе серые куропатки могут прожить до 10 лет.

Ранее фотограф Антон Кубышкин сделал фотографии грациозных лебедей.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков