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Около 7000 особей сига выпустили в Ладожское озеро

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Рыбу выпустили в Сясьстрое, куда ее доставили в специальной машине.

Вечером 12 октября в Ладожское озеро выпустили 6876 сеголеток озерного сига, средней навеской 15 граммов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Рыбу выпускают в озеро, чтобы компенсировать вред, который был нанесен водным объектам региона. Сиг относится к наиболее ценным промысловым видам рыб, обитающих в Ладожском озере.

Рыбу выпустили в Сясьстрое, куда ее доставили в специальной машине.

На прошлой неделе в районе дамбы Кронштадта, в водах залива, петербургским исследователям Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанологии удалось найти редкий экземпляр животного – европейского угря

Фото и видео: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Теги: ладожское озеро, рыба
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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