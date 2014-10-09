В районе дамбы Кронштадта ученым удалось поймать европейского угря

Угорь на сегодняшний день повсеместно находится под угрозой исчезновения.

На днях в районе дамбы Кронштадта, в водах залива, петербургским исследователям Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанологии удалось найти редкий экземпляр животного – европейского угря. Об этом в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

Нагулявшись в пресных водоемах бассейна Невы, Луги, Норовы рыба скатывается вниз, в море, и уходит в места нерестилищ. Считается, что проходят угри до мест своего нереста около 7-10 тыс. километров. Это самая длинная, протяженная миграция среди всех рыб. Павел Глазков, биолог

По оценкам ученых, выловленному угрю больше 10 лет, а прожить в природе эта рыба может и до 40 лет. После этого угорь отправляется в Саргассово море, чтобы раз в жизни продолжить свой род. Интересна эта рыба и тем, что всю живет в пресной воде, а нерестится в соленой.

Угорь на сегодняшний день повсеместно находится под угрозой исчезновения. За последний век численность его в том числе и в Ленобласти сократилась почти в сто раз. Третий год петербургские ученые вместе с эстонскими коллегами пытаются исследовать запасы европейского угря в бассейне реки Нарва, чтобы восстановить численность этой рыбы.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков