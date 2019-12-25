Исторические окна в доме Эрлиха и Эттингера забрали на реставрацию

На их реставрацию потребуется более 13 млн рублей.

Специалисты забрали на реставрацию окна из парадной дома Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице, 18. Работы осуществляются за народные деньги, сбор ведет Фонд сохранения исторического наследия "Внимание".

Ранее в этом же доме собственники собрали деньги на реставрацию двух окон парадной. Они не хотели, чтобы в доме были стеклопакеты. Также в 2020-2021 годах совместными силами была восстановлена входная группа. Piter.tv снимал сюжет об этом.

На реставрацию оставшихся 8 окон у жителей не хватает средств, поэтому они обратились к нам в фонд за помощью – собрать средства на реставрацию хотя бы 4 из них. Вчера прошел демонтаж оконных створок, и они отправились в бережные руки реставраторов. сообщил Фонд.

На данный момент удалось собрать 8,7 млн рублей из 13,7 млн.

Фото: Фонд "Внимание"