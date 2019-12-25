На Охтинском мысу появится Музей истории и археологии Петербурга

Эксперты ожидали, что на мысу появится не просто музей, а заповедник.

Музей на Охтинском мысу назовут Музеем истории и археологии Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Его создадут на базе Музея истории города в Петропавловской крепости. Экспозиция на мысу будет посвящена истории шведского периода. Пиотровский отметил, что концепция музея была разработана правительством Петербурга, Минкультом и "Газпромом". Рабочая группа, которая создавалась для решения вопроса, не упоминалась.

Недавно Владимир Путин призвал к компромиссу по развитию территории. Однако, по всей видимости, вопрос уже решен. Напомним, ранее археологи и представители экспертного сообщества боролись за то, чтобы под музей-заповедник отдали весь мыс, а не только его часть. Историческую ценность, по данным экспертизы Айрата Ситдикова, представляет только 15% территории.

Фото: Piter.TV