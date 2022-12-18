Музей археологии появится в Петропавловской крепости в 2028 году

Будущий музей создадут в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости.

Завершается разработка концепции будущего Музея археологии, который планируется создать в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости. Этот новый музей станет филиалом престижного Государственного музея истории Санкт-Петербурга и привлечет внимание как местных жителей, так и многочисленных туристов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, идея об открытии Музея археологии опирается на историческое значение Охтинского мыса и результаты археологических раскопок, в ходе которых было обнаружено множество ценных артефактов. Поэтому необходимо создать отдельный музей, который бы объединил все эти экспонаты, создавая уникальную коллекцию и предоставляя возможность посетителям погрузиться в историю Петербурга и его окрестностей.

На данный момент филиал Музея археологии временно размещается в Невской куртине Петропавловской крепости, причем уже проводит выставочную деятельность, среди которой особое место занимает экспозиция "Археология Петербурга. Начало".

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Фото: Piter.TV