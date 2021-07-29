Охранники торгового центра в Петербурге избили покупателей

Полиция задержала троих после конфликта на улице Коллонтай.

Полиция Невского района проводит проверку после инцидента у торгового центра на улице Коллонтай, где контролеры зала избили нескольких покупателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всё произошло 3 октября около 21:20 у входа в торговый центр в доме 3 по улице Коллонтай. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали троих контролёров в возрасте 18, 33 лет и еще одного, установленного возраста. Предварительно установлено, что у задержанных произошел конфликт с покупателями из-за неоплаты товара, отметили в правоохранительных органах.

В результате конфликта четыре покупателя получили телесные повреждения. Двое пострадавших 27 и 58 лет обратились за медицинской помощью и после осмотра были отпущены на амбулаторное лечение. Ещё двое мужчин 23 и 46 лет подали заявления о причинении им телесных повреждений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанные доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее Piter.TV сообщал, что главу музейно-храмового комплекса ВС РФ в Кронштадте арестовали за взятку в 15 млн рублей.

Фото: Piter.TV