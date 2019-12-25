Четыре люстры на Московском вокзале решили включить в перечень предметов охраны

КГИОП уточнил, какие элементы являются предметами охраны на Московском вокзале. Для этого была проведено новое историко-культурное исследование. Соответствующий документ ведомство опубликовало 1 декабря.
Отметим, что Николаевский (Московский) вокзал находился под охраной и ранее, однако список элементов решили пересмотреть. После принятия нового документа старый признали недействительным.
В частности, в предмет охраны внесены несколько дополнений в части конструкций: металлические клепаные фермы над центральной частью здания, винтовая металлическая лестница в башне, а также в части декоративно-художественного оформления интерьеров: четыре люстры в помещении бывшего Кассового зала.
сообщили Piter.TV в пресс-службе КГИОП.
Итоги исследования были подведены в июне 2021 года. Его выполнило ООО "ПетербургРеставрация".
Ранее Piter.TV писал о том, что в Петербурге для высокоскоростной железнодорожной магистрали могут построить четыре остановки. Главным пересадочным пунктом станет Московский вокзал.
Фото: Piter.TV
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