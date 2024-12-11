Весеннюю охоту на глухарей и тетеревов ограничили в Ленобласти

Ограничение введено в связи с проводимым учётом популяции данных видов птиц.

В Ленобласти до апреля продлён запрет на охоту на глухарей и тетеревов. Об этом сообщил региональный комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Ограничение введено в связи с проводимым учётом популяции данных видов птиц.

После окончания учёта охотники вновь смогут подать заявки на получение разрешений на добычу, однако такие документы получат далеко не все желающие. Комитет уточнил, что весной будет установлена квота в размере 10% от общей численности птиц, выявленной в ходе проведённых исследований. Большая часть разрешений планируется выдать на территории Подпорожского района.

Кроме того, комитет объявил, что нормативы на добычу кабанов будут установлены во второй половине мая, а квоты на лосей и медведей — во второй половине июля.

Ранее охотнадзор Ленобласти сообщил о встрече с верблюдом во время рейда.

Видео: Telegram / Охотнадзор 47