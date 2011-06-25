В Ленобласти завершился сезон охоты на некоторые виды дичи

Охотникам нужно сдать сведения о добыче.

В Ленинградской области завершается сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по животноводству.

Охотникам напоминают о необходимости сдачи сведений о добыче в соответствии с полученными разрешениями. Вся информация должна быть представлена в течение 20 дней, иначе охотник не сможет получить разрешение на следующий год.

Ранее сообщалось, что в Петербурге поселилась самая маленькая сова России.

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