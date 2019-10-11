Петербургская прокуратура добилась сноса самовольного ограждения на берегу Охты

По представлению прокурора организация снесла самовольно возведенное ограждение в границах береговой полосы.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, на земельном участке, переданном в аренду Санкт-Петербургской общественной организации "Водно-моторный клуб "Охта", в реке Охта размещено самовольно ограждение, ограничивающее свободный доступ к береговой полосе, являющейся территорией общего пользования. Проход по береговой полосе на момент проверки был невозможен.

Природоохранная прокуратура Петербурга в адрес председателя правления Санкт-Петербургской общественной организации "Водно-моторный клуб "Охта" внесла представление об устранении нарушений. Теперь ограждения нет.

Ранее сообщалось: что прокуратура Петербурга проверила квартиры для детей-сирот.

Фото: Piter.TV

