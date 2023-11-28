Прокуратура Петербурга проверила квартиры для детей-сирот

Прокуратура приняла меры по защите жилищных прав детей-сирот.

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в ходе проверки прокуратура района посетила квартиры, закрепленные за детьми-сиротами, проверили соблюдение бюджетного законодательства при ремонте жилья, а также качество проведенных работ.

Ремонт трех квартир не соответствует санитарным правилам и техническим нормам, в результате чего дети-сироты лишены возможности получения жилых помещений. Кроме того, при проведении перепланировки одной из квартир бюджету города причинен ущерб в размере более 166 тысяч рублей.

Прокурор внес представление в адрес руководителя СПб ГКУ "Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга", потребовав привести жилые помещения в пригодное для проживания состояние.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга защитила права ребенка-инвалида.

Видео: прокуратура Петербурга