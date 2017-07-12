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Ограничивается движение транспорта по улице Дыбенко у Товарищеского проспекта
Сегодня, 11:37
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Ограничивается движение транспорта по улице Дыбенко у Товарищеского проспекта

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Ограничения введут 13 августа, а снимут 11 октября.

В Невском районе проходят работы по реконструкции газопровода. В связи с этим ограничат проезд по улице Дыбенко у Товарищеского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения введут 13 августа, а снимут 11 октября. Водителям порекомендовали  планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в муниципальном округе Морские ворота закрывается проезд от Шотландской до тупика.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, ограничивается движение транспорта, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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