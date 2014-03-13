Движение транспорта по Лесному проспекту на пересечении с Нейшлотским переулком ограничат с 10 августа

Ограничения снимут через два дня.

В Выборгском районе проходят работы по реконструкции газопровода. В связи с этим на Лесном проспекте на пересечении с Нейшлотским переулком ограничат движение. Ограничения будут действовать с 10 до 12 августа (05:00). Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с 10 до 19 августа в районе пройдут работы по прокладке инженерных сетей. Там закроется движение по Малой Объездной улице от улицы Орбели до Институтского проспекта.

Объезд: улица Орбели, Институтский проспект, 1-й Муринский проспект, Светлановский проспект. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что движение транспорта по Саперной улице закрывается 9 августа.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)