Движение транспорта по Лесному проспекту на пересечении с Нейшлотским переулком ограничат с 10 августа

В Выборгском районе проходят работы по реконструкции газопровода. В связи с этим на Лесном проспекте на пересечении с Нейшлотским переулком ограничат движение. Ограничения будут действовать с 10 до 12 августа (05:00). Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Кроме того, с 10 до 19 августа в районе пройдут работы по прокладке инженерных сетей. Там закроется движение по Малой Объездной улице от улицы Орбели до Институтского проспекта.
Объезд: улица Орбели, Институтский проспект, 1-й Муринский проспект, Светлановский проспект.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что движение транспорта по Саперной улице закрывается 9 августа.
Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)
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