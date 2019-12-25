С 9 июня ограничивается движение транспорта по Большой Подьяческой улице

В Адмиралтейском районе продолжаются работы по реконструкции кабельной сети. В связи с этим ограничивается движение транспорта с 9 по 20 июня по Большой Подьяческой улице. Речь идет от Садовой улицы до проспекта Римского-Корсакова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что с 8 июня по 7 июля ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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