В Выборгском районе продолжаются работы по строительству теплосети. С 8 июня по 7 июля ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке от Сахарного переулка до улицы Комиссара Смирнова. Кроме того, закрывается проезд по улице Комиссара Смирнова у пересечения с Большим Сампсониевским проспектом.
Объезд: Большой Сампсониевский проспект, Выборгская улица, Лесной проспект, Боткинская улица, улица Комиссара Смирнова.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что на площади Конституции водитель наехал на бордюр и сбил пешехода.
Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ
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