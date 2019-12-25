Закрывается проезд по улице Комиссара Смирнова у пересечения с Большим Сампсониевским проспектом.

В Выборгском районе продолжаются работы по строительству теплосети. С 8 июня по 7 июля ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Сахарного переулка до улицы Комиссара Смирнова. Кроме того, закрывается проезд по улице Комиссара Смирнова у пересечения с Большим Сампсониевским проспектом.

Объезд: Большой Сампсониевский проспект, Выборгская улица, Лесной проспект, Боткинская улица, улица Комиссара Смирнова. Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ