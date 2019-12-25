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С 8 июня по 7 июля ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту
Сегодня, 12:43
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С 8 июня по 7 июля ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту

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Закрывается проезд  по улице Комиссара Смирнова у пересечения с Большим Сампсониевским проспектом.

В Выборгском районе продолжаются работы по строительству теплосети. С 8 июня по 7 июля ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Сахарного переулка до улицы Комиссара Смирнова. Кроме того, закрывается проезд  по улице Комиссара Смирнова у пересечения с Большим Сампсониевским проспектом.

Объезд: Большой Сампсониевский проспект, Выборгская улица, Лесной проспект, Боткинская улица, улица Комиссара Смирнова.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что на площади Конституции водитель наехал на бордюр и сбил пешехода.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, проезд, транспорт, улица комиссара смирнова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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