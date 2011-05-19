С 20 августа закрывается движение транспорта по Земской улице

Объезд: Таллинское шоссе, Речная улица, Земская улица, выезд на КАД.

С 20 августа по 11 сентября в связи с производством работ по строительству инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Авиационной улице (территория Горелово) от Набережной улицы до улицы Коммунаров. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

В период с 20 по 29 августа закрывается движение транспорта по Земской улице (территория Старо-Паново) от дома 56 до дома 84. Объезд: Таллинское шоссе, Речная улица, Земская улица, выезд на КАД.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.

Тем временем продолжается ремонт дороги на Звенигородской улице.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)