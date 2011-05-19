  1. Главная
Продолжается ремонт дороги на Звенигородской улице
Сегодня, 12:00
112
Вскоре начнётся ремонт дорожного покрытия в зоне трамвайных путей, тротуаров и нанесение разметки.

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Центральном районе продолжается ремонт Звенигородской улицы на участке от Загородного проспекта до улицы Марата.

Как рассказали в КРТИ, дорожники выполнили фрезерование старого асфальта, обновили люки колодцев, уложили новое двухслойное покрытие. Вскоре начнётся ремонт дорожного покрытия в зоне трамвайных путей, тротуаров и нанесение разметки.

В 2025 году в Адресную программу ремонта дорог включены десятки новых объектов, часть из которых будет отремонтирована в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее на Невском проспекте стартовал ремонт.

Фото: КРТИ

