На Невском проспекте стартовал ремонт

На Невском проспекте начался ремонт дорожного покрытия. В этом году дорогу обновят от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания (включая Зеленый, Казанский и Аничков мосты). Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

На участке протяженностью более 2,7 км подрядчики уложат более 70 тыс. кв. м покрытия на проезжей части. Ремонт будет идти с 13 по 27 августа.

Работы выполнят короткими захватами: с поэтапными перекрытиями участков для движения транспорта. С 13 по 14 августа пройдут работы от набережной реки Мойки до Садовой улицы.

Для личного транспорта движение будет полностью открыто на отрезке от пл. Восстания до Садовой улицы, а также от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта.

На зелёной ветке метро уменьшается межпоездной интервал в связи с перекрытиями на Невском проспекте.

Фото: КРТИ