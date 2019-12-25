  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Невском проспекте стартовал ремонт
Сегодня, 11:09
128
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Невском проспекте стартовал ремонт

0 0

Ремонт будет идти с 13 по 27 августа.

На Невском проспекте начался ремонт дорожного покрытия. В этом году дорогу обновят от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания (включая Зеленый, Казанский и Аничков мосты). Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

На участке протяженностью более 2,7 км подрядчики уложат более 70 тыс. кв. м покрытия на проезжей части. Ремонт будет идти с 13 по 27 августа.

Работы выполнят короткими захватами: с поэтапными перекрытиями участков для движения транспорта. С 13 по 14 августа пройдут работы от набережной реки Мойки до Садовой улицы.

Для личного транспорта движение будет полностью открыто на отрезке от пл. Восстания до Садовой улицы, а также от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта.

На зелёной ветке метро уменьшается межпоездной интервал в связи с перекрытиями на Невском проспекте.

Фото: КРТИ

Теги: крти, невский проспект, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии