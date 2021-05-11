На перекрестке Детской улицы и Большого проспекта В.О. на этой неделе ограничат проезд

Ограничения будут действовать с 7 августа до 6 сентября.

В Василеостровском районе будут проходить работы по модернизации светофорного объекта. В связи с этим ограничивается движение транспорта на перекрестке Детской улицы и Большого проспекта В.О. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 7 августа до 6 сентября. Кроме того, с 7 августа ограничат проезд по Большому проспекту В.О. от 18-19-й линий В.О. до 14-15-й линий В.О. Ограничения снимут 15 октября.

Жителям Северной столицы напомнили, что до 10 сентября будет ограничен проезд по Косой линии от 26-27-й линий В.О. до 24-25-й линий В.О. Кроме того, до 15 октября будет ограничено движение транспорта по Большому проспекту В.О. от 22-23-й линий В.О. до 20-21-й линий В.О. и на пересечении с 13-й линией В.О. Также до 15 октября будет ограничено движение транспорта по 13-й линии В.О. от Большого проспекта В.О. до Среднего проспекта В.О.

Ранее мы писали, что с сегодняшнего дня введен запрет на движение транспорта по Садовой улице.

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