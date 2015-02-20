С сегодняшнего дня введен запрет на движение транспорта по Садовой улице

Речь идет об участке в направлении от набережной реки Мойки к Инженерной улице.

С 5 августа введен запрет на движение транспорта по Садовой улице в направлении от набережной реки Мойки к Инженерной улице. Такая мера поможет исключить дорожные заторы на площади Искусств. Об этом сообщили в tg-канале "Начальник транспортного цеха".

Измнения на дорогах связаны с ремонтом рамвайных путей. Водителей попросили учитывать информацию о закрытии движения при планировании маршрута.

Напомним, для удобства всех участников дорожного движения совместно с ГАТИ и Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры на участке проводимых работ с 3 августа была изменена схема организации дорожного движения: исключен левый поворот с Невского проспекта на Садовую улицу для автобусного маршрута № 49; скорректирована работа светофоров на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы и на перекрестках: набережная реки Мойки – Садовая улица – набережная Лебяжьей канавки и улица Пестеля – набережная реки Фонтанки. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 4 августа ограничивается движение по Витебскому проспекту.

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