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С сегодняшнего дня введен запрет на движение транспорта по Садовой улице
Сегодня, 11:58
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С сегодняшнего дня введен запрет на движение транспорта по Садовой улице

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Речь идет об участке в направлении от набережной реки Мойки к Инженерной улице.

С 5 августа введен запрет на движение транспорта по Садовой улице в направлении от набережной реки Мойки к Инженерной улице. Такая мера поможет исключить дорожные заторы на площади Искусств. Об этом сообщили в tg-канале "Начальник транспортного цеха". 

Измнения на дорогах связаны с ремонтом рамвайных путей. Водителей попросили учитывать информацию о закрытии движения при планировании маршрута. 

Напомним, для удобства всех участников дорожного движения совместно с ГАТИ и Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры на участке проводимых работ с 3 августа была изменена схема организации дорожного движения: исключен левый поворот  с Невского проспекта на Садовую улицу для автобусного маршрута № 49; скорректирована работа светофоров на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы и на перекрестках: набережная реки Мойки –  Садовая улица –  набережная Лебяжьей канавки и улица Пестеля – набережная реки Фонтанки.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 4 августа ограничивается движение по Витебскому проспекту.

Фото: Pxhere

 

Теги: гати, ремонт трамвайных путей, садовая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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