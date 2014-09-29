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С 4 августа ограничивается движение по Витебскому проспекту
Сегодня, 15:17
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С 4 августа ограничивается движение по Витебскому проспекту

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С 4 августа до 31 октября будет ограничен проезд по Парковой.

В Московском районе ведутся работы по размещению временных ограждений. В связи с этим с 4 августа до 31 октября ограничат движение по Витебскому проспекту от Заставской до Воздухоплавательной улицы. Кроме того, ограничат проезд по Воздухоплавательной улице от Витебского проспекта до улицы Емельянова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

В эти же дни будет ограничен проезд по Парковой. Речь идет об участке у Витебского проспекта. 

Объезд: улица Кондратенко, Заставская улица, Люботинский проспект.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что ограничивается движение по Замшиной от Бестужевской до проспекта Маршала Блюхера.

Фото: Pxhere

Теги: витебский проспект, гати, ограничат проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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