Ограничивается движение по Замшиной от Бестужевской до проспекта Маршала Блюхера

С 6 по 7 августа закрывается движение транспорта по Замшиной улице на участке от проспекта Металлистов до Ключевой улицы.

В Калининском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим на один день 5 августа ограничат движение транспорта по Замшиной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Бестужевской улицы до проспекта Маршала Блюхера. Кроме того, закроется движение по Замшиной улице в направлении от Бестужевской улицы к проспекту Маршала Блюхера.

Отметим, что с 6 по 7 августа закрывается движение транспорта по Замшиной улице на участке от проспекта Металлистов до Ключевой улицы.

Объезд: проспект Маршала Блюхера, Бестужевская улица, проспект Мечникова, Пискарёвский проспект, Кондратьевский проспект, проспект Металлистов, Полюстровский проспект, улица Федосеенко. Пресс-служба ГАТИ

В инспекции напомнили, что до 12 сентября будет ограничен проезд по Замшиной улице от проспекта Мечникова до Полюстровского проспекта. Водителям придется объезжать участок, где пересекаются Ключевая с Замшиной.

Ранее мы писали, что до 15 августа ограничат движение в Каменку от Парашютной улицы до Михайловской дороги.

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