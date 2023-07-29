До 15 августа ограничат движение в Каменку от Парашютной улицы до Михайловской дороги

С 3 по 15 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Школьной улице.

В Приморском районе продолжаются работы по ремонту дорог. В связи с этим с 3 по 15 августа ограничивается движение транспорта по дороге в Каменку в поселке Парголово. Речь идет об участке от Парашютной улицы до Михайловской дороги, включая перекресток с Суздальским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 3 по 15 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Школьной улице. Будет затруднен проезд на участке от Стародеревенской улицы до дома 119, корпус 3, литера А, по улице Савушкина.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 2 августа ограничивается движение транспорта по улице Коммуны.

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