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Ограничивается движение на Московском проспекте от Рощинской улицы до Мариинской улицы
Сегодня, 11:41
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Ограничивается движение на Московском проспекте от Рощинской улицы до Мариинской улицы

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Проезд ограничат с 12 июня по 12 октября.

В Петербурге ограничивается движение на Московском проспекте. Речь идет об участке от Рощинской улицы до Мариинской улицы. Ограничения будут действовать с 12 июня до 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Сейчас здесь проводятся работы по переустройству газопровода. Участок готовят к строительству и подключению ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом.

В Петродворцовом районе проведут ремонт дороги на Михайловской улице. Запланировано ограничение движения от улицы Аврова до Константиновской  с 12 по 21 июня.

Ранее мы писали, что в Московском районе на Черниговской улице пройдут работы по реконструкции канализации.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: московский проспект, ограничат движение, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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