В Московском районе на Черниговской улице пройдут работы по реконструкции канализации

На Черниговской ограничат проезд с 10 июня по 31 июля.

В Московском районе ограничат проезд по Черниговской улице от дома 17 до улицы Булавского. Здесь будут проводится работы по реконструкции канализационной сети. Закрывается движение в направлении от Московского проспекта к Ново-Рыбинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 10 июня по 31 июля. Объезд: Московский проспект, Киевская улица, Ново-Рыбинская улица, Лиговский проспект.

На Вертолетной улице закроют движение в связи с ремонтом дороги. Проезд заблокируют на участке от улицы Пилотов к Взлетной улице с 10 по 11 июня.

Объезд: улица Пилотов, Штурманская улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 10 июня ограничат движение по улице Руднева на участке от проспекта Луначарского.

Фото: Pxhere