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С 10 июня ограничат движение по улице Руднева на участке от проспекта Луначарского
Сегодня, 12:23
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С 10 июня ограничат движение по улице Руднева на участке от проспекта Луначарского

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Ограничения будут действовать до 14 июня.

В Выборгском районе ограничат движение транспорта по улице Руднева. Речь идет об участке от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения будут действовать с 10 по 14 июня. В это время специалисты будут ремонтировать дорожное покрытие. 

Кроме того, в Калининском районе сейчас ремонтируют дорогу по Свердловской набережной от Пискаревского проспекта до Арсенальной улицы. Ограничения введут 10 июня, а снимут 17 июня.

Ранее мы писали, что до 20 июня ограничивается движение транспорта по набережной реки Смоленки .

Фото: Piter.tv

Теги: гати, транспорт, улица руднева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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