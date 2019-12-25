С 10 июня ограничат движение по улице Руднева на участке от проспекта Луначарского

Ограничения будут действовать до 14 июня.

В Выборгском районе ограничат движение транспорта по улице Руднева. Речь идет об участке от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 10 по 14 июня. В это время специалисты будут ремонтировать дорожное покрытие.

Кроме того, в Калининском районе сейчас ремонтируют дорогу по Свердловской набережной от Пискаревского проспекта до Арсенальной улицы. Ограничения введут 10 июня, а снимут 17 июня.

Ранее мы писали, что до 20 июня ограничивается движение транспорта по набережной реки Смоленки .

Фото: Piter.tv