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До 20 июня ограничивается движение транспорта по набережной реки Смоленки 
Сегодня, 11:22
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До 20 июня ограничивается движение транспорта по набережной реки Смоленки 

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С 10 по 12 июня в связи с производством работ по реконструкции газопровода ограничивается движение транспорта по 18-й линии В.О. 

На Васильевском острове проводятся работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим  ограничивается движение транспорта по набережной реки Смоленки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Камской улицы до 4-5-й линий В.О., по набережной Макарова от 4-5-й линий В.О. Тучкова моста. Кроме того, с 10 по 12 июня в связи с производством работ по реконструкции газопровода ограничивается движение транспорта по 18-й линии В.О. от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта.

Водителей попросили планировать маршруты следования с учетом новых ограничений.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что до 2 июля ограничивается движение  по проспекту Энергетиков.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: васильевский остров, гати, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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