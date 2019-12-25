До 2 июля ограничивается движение  по проспекту Энергетиков

Проезд ограничат на отрезке от Магнитогорской улицы до реки Охта.

В Красногвардейском районе ведутся работы по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 8 июня по 2 июля ограничивается движение по проспекту Энергетиков. Речь идет об участке от Партизанской улицы до Якорной. Проезд ограничат и на отрезке от Магнитогорской улицы до реки Охта.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Купчино закрывается движение транспорта по Альпийской улице.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ