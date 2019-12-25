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До 2 июля ограничивается движение  по проспекту Энергетиков
Сегодня, 12:55
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До 2 июля ограничивается движение  по проспекту Энергетиков

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Проезд ограничат на отрезке от Магнитогорской улицы до реки Охта. 

В Красногвардейском районе ведутся работы по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

С 8 июня по 2 июля ограничивается движение  по проспекту Энергетиков. Речь идет об участке от Партизанской улицы до Якорной. Проезд ограничат и на отрезке от Магнитогорской улицы до реки Охта. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Купчино закрывается движение транспорта по Альпийской улице.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

 

Теги: гати, проспект энергетиков, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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