До 2 июля ограничивается движение  по проспекту Энергетиков

В Красногвардейском районе ведутся работы по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
С 8 июня по 2 июля ограничивается движение по проспекту Энергетиков. Речь идет об участке от Партизанской улицы до Якорной. Проезд ограничат и на отрезке от Магнитогорской улицы до реки Охта.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что в Купчино закрывается движение транспорта по Альпийской улице.
Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ
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