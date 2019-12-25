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В Купчино закрывается движение транспорта по Альпийской улице
Сегодня, 12:55
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В Купчино закрывается движение транспорта по Альпийской улице

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Водителей попросили учитывать информацию о закрытии движения при планировании маршрута. 

Во Фрунзенском районе с 8 и 10 июня закроется движение транспорта по Альпийской улице. Речь идет об участке  у пересечения с Будапештской улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

В Купчино продолжаются работы по ремонту дороги. Водителей попросили учитывать информацию о закрытии движения при планировании маршрута. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 8 июня по 7 июля ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: альпийская улица, гати, закрывается движение транспорта, купчино, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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