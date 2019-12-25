В Купчино закрывается движение транспорта по Альпийской улице

Водителей попросили учитывать информацию о закрытии движения при планировании маршрута.

Во Фрунзенском районе с 8 и 10 июня закроется движение транспорта по Альпийской улице. Речь идет об участке у пересечения с Будапештской улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Купчино продолжаются работы по ремонту дороги. Водителей попросили учитывать информацию о закрытии движения при планировании маршрута.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 8 июня по 7 июля ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ